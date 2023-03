Aus dem Bauausschuss So schützt Wassenberg Trafostationen vor Hochwasser

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg legte im Bauausschuss einen Antrag vor. Dieser hatte zum Inhalt, sich mit der „Überprüfung der Standorte und Aufstellung der Trafostationen in Folge von Starkregenereignissen und Hochwasser“ zu beschäftigen. Wie die CDU in ihrem Antrag schreibt, an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Nun geht es den Christdemokraten um einen ausreichenden Schutz und die Sicherheit dieser Anlagen. CDU-Fraktionschef Rainer Peters sagt: „Diese Trafostationen sind ebenerdig in teilweise gefährdeten Gebieten aufgestellt.“