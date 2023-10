Veranstaltung in Wassenberg und Roerdalen So schön war der Kunststroom

An der Auffahrt zur Burg Wassenberg wehte am vergangenen Wochenende eine große blaue Fahne mit der Aufschrift „Expositie“ und wies den Besucherinnen und Besucher des Kunststrooms Roerdalen-Wassenberg den Weg zu den zahlreichen Ausstellungen auf dem Bergfried und in ganz Wassenberg. Rund 90 Künstlerinnen und Künstler aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland stellten nämlich in Wassenberg und in der niederländischen Gemeinde Roerdalen am Samstag und Sonntag ihre Kunst zur Schau.