Segelclub Wassenberg-Roermond (SWR) : So manövriert sich der Segelclub durch die Pandemie

Schöne Aussicht: Der Effelder Wandsee ist das Revier des Segelclubs Wassenberg-Roermond. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Von leichten Rückschlägen haben sich die Wassersportler nicht entmutigen lassen. Es wird ein Ferienangebot für Kinder geben, wo noch Plätze frei sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Segelclub Wassenberg-Roermond (SWR) hat mit der Jahreshauptversammlung das Segeljahr 2022 auf dem beheimateten Revier am Effelder Waldsee eingeläutet. Zum jetzigen Zeitpunkt zählt der Verein rund 90 Mitglieder, ein Drittel davon gehören der Jugendabteilung an.

Obwohl in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt sowohl das Sommerfest als auch das Dorffest „Effelder Spargelfest“ ausfallen mussten und dementsprechend enorme Einnahmen weggefallen sind, habe es der SWR dennoch geschafft, kostendeckend zu wirtschaften, teilte Vorsitzender Manfred Peggen mit. Ebenso sagte er, dass der Verein erneut vom Deutschen Seglerverband für die gute Führerscheinausbildung geehrt worden sei, in dieser Hinsicht galt sein Dank Rainer Schendera.

Nachdem die ungewisse Phase der Pandemie überstanden war und man wieder etwas Normalität in das Vereinsleben bringen durfte, hat dies vor allem die Jugendabteilung dankend angenommen. Zuerst in Kleingruppen und dann wieder in der großen Gemeinschaft nahm die Jugendabteilung die seglerischen Tätigkeiten wieder auf. Auch die übrigen Mitglieder des Vereins fanden sich zu gemeinsamen Aktivitäten zusammen. Der Schwerpunkt lag auf dem Workshop Segeln für Kids in den Sommerferien. „Die Planung und Organisation lief bereits auf Hochtouren, als das nächste Ereignis dem SWR einen Strich durch die Rechnung machte.

Das Hochwasser im vergangenen Sommer sorgte dafür, dass auch die Rur über die Ufer trat und den Effelder Waldsee überschwemmte. Die Boote wurden noch rechtzeitig auf dem offenen See an Bojen verlegt“, so Peggen. Aber auch hiervon ließen sich die Mitglieder nicht aus der Fassung bringen. Der Workshop Segeln für Kids wurde in kleinerer Runde in den Herbstferien nachgeholt. Zum Jahresausklang gab es dann noch eine von der Jugend ausgerichtete Regatta, bevor man sich in die Winterpause verabschiedete.

Hier blieb man ebenfalls nicht untätig. Über die Förderung „Projekt Moderne Sportstätten 2022“ erhielt der SWR den Zuschlag, die von dem Hochwasser teilweise unterspülte und weggeschwemmte Steganlage grundlegend zu erneuern. „Da kommt in diesem Jahr noch einiges an Arbeit auf die Mitglieder zu“, hieß es bei der Versammlung. Neben dem Großprojekt Steganlage und den üblichen Segeleinheiten auf dem Waldsee ist für dieses Jahr auch wieder der Besuch und die Teilnahme an der Euregio Regatta in Asselt, wo man ebenfalls ein Clubboot zur Benutzung für die Mitglieder liegen hat, angedacht. Aber auch Wanderungen oder Fahrradtouren rund um den Waldsee werden angeboten.

Für die Ferienmaßnahme „Segeln für Kids“ in der Zeit vom 18. bis 24. Juli sind noch einige Plätze frei. Mehr Infos dazu: Telefon 0162 2472727.

(RP)