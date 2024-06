Aus dem Stadtrat So läuft die Digitalisierung an Schulen in Wassenberg

Die Stadt verfolgt eine schulübergreifende Strategie zur Medienentwicklungsplanung. „Die Stadtverwaltung hat gemäß den aufgenommenen informationstechnischen und pädagogischen Anforderungen intensiv an der Digitalisierung der vier Grundschulen sowie der Betty-Reis-Gesamtschule und an der praktischen Umsetzung gearbeitet sowie diese in weiten Teilen bereits realisiert“, so Maurer. Die Verwaltung hat in allen Schulen die Netzwerkinfrastruktur auf den aktuellen Stand der Technik angepasst, darüber hinaus sorgte die Stadt für flächendeckendes W-Lan. Maurer: „Hierdurch wurde eine effektivere Nutzung der bereits vorhandenen Glasfaseranschlüsse erreicht, deren Leistung zum Teil aufgestockt wurde.“ Die Verwaltung hatte zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Probleme 260 iPads für bedürftige Schülerinnen und Schüler sowie 170 für alle Lehrerinnen und Lehrer angeschafft. Finanziert hatte die Stadt das mit Förderprogrammen des Landes NRW.