Kunstprojekte in Wassenberg : Skulptur aus dem Louvre kommt nach Wassenberg

Die Platte, auf der die Cragg-Skulptur bald aufgestellt werden soll, ist schon in der Gartenachse zu sehen. RP-Foto: Hahn. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Eine Cragg-Plastik kommt als Hingucker in den Terrassengarten, Anatols „Wächter“ in die Skulpturengasse.

In Corona-Zeiten gibt es auch noch positive Nachrichten. So hofft der Wassenberger Bürgermeister Manfred Winkens, dass im Mai oder Juni die Plastik des international renommierten Künstlers Tony Cragg im Terrassengarten zum Gondelweiher aufgestellt werden kann. Die Stellfläche für das Kunstwerk am Stadttor unterhalb der Burg ist schon zu sehen. „Die Skulptur, die uns für zwei Jahre als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wird, steht zur Abholung in Craggs Wuppertaler Atelier bereit“, sagte Winkens. „Wir hoffen, sie im Mai gemeinsam mit dem Künstler, der selbst nach Wassenberg kommen will, vorstellen zu können.“

Über einen Wassenberger Kunstfreund mit exzellenten Kontakten in die überregionale Kunstszene war Winkens auf den langjährigen Leiter der Kunstakademie Düsseldorf gestoßen. Und der Bürgermeister gibt unumwunden zu, stolz darauf zu sein, ein Kunstwerk, das schon im berühmten Pariser Louvre zu sehen war und kürzlich erst von einer Cragg-Ausstellung in Florenz zurückkam, in Wassenberg präsentieren zu können. Eine der charakteristisch überlebensgroßen Skulpturen Craggs, oft surreale Organismen in imaginärer Bewegung, steht seit vielen Jahren an der Viersener Kreisverwaltung.

Auch die Wassenberger Skulpturengalerie, für die der kleine Park am Durchgang von der Graf-Gerhard-Straße zum Patersgraben schon seit Längerem hergerichtet ist, soll in Kürze die ersten beiden Kunstwerke bekommen. Und zwar zwei Arbeiten von einem ebenfalls bekannten Künstler, der eng verbunden ist mit der Museumsinsel Hombroich, die Anatol Herzberg wesentlich mitgestaltete. Als populärer Polizist in der Landeshauptstadt und Beuys-Schüler, mit dem er legendäre Aktionen startete, wurde Anatol einem breiten Publikum bekannt. Im vergangenen Jahr starb er 88-jährig.

Noch vor seiner plötzlichen schweren Erkrankung hatte Winkens ihn selbst in seinem Atelier in Hombroich besucht und ihn für den Verkauf zweier Skulpturen gewinnen können. Wobei Anatol sogar eine Ausstellung für Wassenberg in Aussicht stellte, wie Winkens erzählt. Ein vier Meter hoher „Wächter“ und eine Frauenskulptur mit dem Titel „Heidi“ wurden laut Winkens gerade aus Hombroich abgeholt und werden nun vor der Aufstellung noch einmal restauriert.