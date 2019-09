Letzter Platz in der Oberliga : Skat: SC Myhl 2 steigt in die Landesliga ab

Skat: SC Myhl 2 steigt in die Landesliga ab

Letzter Platz in der Oberliga

Wassenberg Abstieg nach schlechter Saison des SC Myhl 2 war unvermeidbar.

Am fünften Spieltag der Oberliga musste der SC 1979 Myhl 2 zum großen Finale in Wartberg bei Bonn. Die Gegner waren 18 Wech Tönisheide, Skatfreunde Frondenberg 2 und SB Honnefeld. Das Team spielte mit Kapitän Klaus Kubisch, Heinz Peters, Rolf Zohren und Udo Schmitz. Manfred Batalia war verhindert.

In Serie 1 wurde 18 Wech Tönisheide mit 3940 Punkten Seriensieger. Auf Platz zwei landeten die Skatfreunde Fröndenberg 2 mit 3813 Punkten. SB Honnefeld heimste mit 3493 Punkten den letzten Wertungspunkt ein und Myhl 2 ging mit nur 3397 Punkten leer aus. In Serie 2 wurden Skatfreunde Fröndenberg 2 mit 3892 Punkten Seriensieger. 18 Wech Tönisheide sicherte sich mit 3618 Punkten Platz 2 vor SB Honnefeld mit 3364 Punkten. Die Myhler hatten knapp dahinter mit 3216 Punkten als Letzter wieder das Nachsehen. Die Serie 3 konnte Tönisheide mit sehr guten 4573 Punkten für sich entscheiden. Fröndenberg 2 mit 4143 Punkten sicherte sich Platz 2. Mit 3561 Punkten ging der letzte Wertungspunkt an SB Honnefeld. Myhl 2 konnte mit 3383 Punkten wieder nicht punkten. Normal holt man sehr oft mit 3200 Punkten einen Punkt. Dem SC gelang dies dreimal nicht.