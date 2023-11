Sessionsstart bei der KG Kongo Wassenberg Klara I. regiert mit Scharfsinn und Herz

„Besser konnte es ja gar nicht laufen“, fasste Kongo-Vorsitzender Thomas Windelen hörbar zufrieden zusammen. Oder anders gesagt: Der Sessionsauftakt bei der KG Kongo lief also ganz nach Maß. Nach einem spektakulären Jahr mit Prinz Jörg I., dem Burgherrn der Burg Wassenberg, und seinem Prinzgemahl Toni, was dann sogar auch noch in der romantischen Hochzeit des Paares gemündet war, stehen in dieser neuen Karnevalssession zwar keine großen Tollitäten zur Verfügung, mit Klara I. ist aber längst nicht nur ein bloßer Ersatz am Start. Die Kinderprinzessin wartete in ihrem hübschen blau-goldenen Ornat zusammen mit ihren Paginnen Eva Trachte und Nele Wichert zunächst noch gespannt im Hintergrund des Rittersaals der Burg, ehe Jörg Savio und Thomas Windelen, die gemeinsam durch den Abend führten, endlich den Moment eröffneten, in welchem Klara I. die Insignien der Macht überreicht werden konnten. „Fastelovend im Glück“, so lautet jedenfalls das Motto beim Kongo für die neue Session.