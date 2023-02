Segensfeier in Wassenberg Wassenberger Prinzenpaar sagt „Ja“

Seit Freitag ist das Wassenberger Prinzenpaar Jörg I. (Savio) und Toni I. (Ferreira) nun auch offiziell – vor Gott und aller Welt – wie es früher so schön hochtrabend hieß, ein Paar. Der standesamtlichen Trauung am Morgen im familiären Kreis folgte am Nachmittag in der nahezu voll besetzten Heinsberger Propsteikirche St. Gangolf die kirchliche Segensfeier: ein einzigartiger Gottesdienst, wie ihn der altehrwürdige Selfkantdom bislang wohl noch nie gesehen hat. Und das nicht nur wegen der vielen, teils bunt kostümierten Gäste und der farbenprächtigen Uniformen der Mitglieder befreundeter Karnevalsgesellschaften. Vor allem waren es die vielen anrührenden Momente, die Freude und Stimmung verbreiteten, ohne für eine kirchliche Feier unpassenden Karnevalismus. Propst Markus Bruns, der die Segensfeier leitete, war selbst am Ende ganz begeistert von dieser Stimmung. „Herrlich, wenn Gottesdienste immer so verliefen“, sagte er bei der Verabschiedung.