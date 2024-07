In Belgien Segelclub Wassenberg-Roermond bei Euregio-Regatta am Start

Bei mäßigem Wind fanden am ersten Tag drei Regatta-Läufe statt. Gesegelt wurde in den Bootsklassen Yngling, H-Boot, Splash, Kielboote Handicap, Dinghy Handicap. Auch das Abendprogramm mit Barbecue und kühlen Getränken sorgte für gute Stimmung. Der zweite Regattatag begann mit einem gemeinsamen Frühstück. Der Wind frischte bis zum ersten Start etwas auf und überraschte die Segler bei jedem Regattalauf mit noch etwas mehr Wind. Bedingt durch sich ändernde Windrichtungen wurde es erforderlich, dass die Wendetonnen nachjustiert werden mussten, um den Regatta-Anforderungen gerecht zu werden. Angesetzt waren für beide Tage fünf Regattaläufe. Aufgrund des auffrischenden Windes konnten am zweiten Wettkampftag ebenfalls drei Regattaläufe gesegelt werden, sodass die Möglichkeit eines „Streichers“ genutzt werden konnte, damit das Ergebnis des schlechtesten Regattalaufes nicht in die Platzierung des Endergebnisses einfließt.