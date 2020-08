Segeln für Kids in Wassenberg : Erfolgreiche Segelausbildung auf Waldsee

Wassenberg Der SC Wassenberg-Roermond setzte alles daran, trotz Corona seinen Nachwuchs-Workshop anzubieten. Die Jüngeren sind nun stolze Inhaber des Jüngstenscheins, die Älteren unter ihnen besitzen den Sportsegelschein (ab 14 Jahre).

Der Segelclub Wassenberg-Roermond (SWR) mit seinem Heimatrevier auf dem Waldsee in Effeld hat es trotz der Corona-Pandemie geschafft, Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche Segelausbildung zu ermöglichen. Lange Zeit sah es danach aus, dass der in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Workshop „Segeln für Kids“ nicht stattfinden würde, wie der neue SWR-Pressewart, Arne Peltzer, sagt. Durch den großartigen Einsatz der erfahrenen Segelausbilder, engagierten Mitglieder der Jugendabteilung und einem ausgearbeiteten Hygienekonzept sei die Segelausbildung für Kinder und Jugendliche schließlich auch in diesen Sommerferien möglich gewesen.

Anders als in den vergangenen Jahren, wo 20 Teilnehmer keine Seltenheit waren, konnte man in diesem Jahr wegen der strengen Auflagen nur sechs Kinder und Jugendliche bei dem Workshop begrüßen. Auch das Konzept musste dementsprechend angepasst werden: Anstatt die Theorie und Praxis gleichmäßig auf sieben Tage aufzuteilen (vormittags Theorie, nachmittags Praxis) hat man sich in diesem Jahr dazu entschlossen, das ganze Programm auf neun halbe Tage aufzuteilen. Hier wurden zwei Tage für die Theorie und sieben Tage für die Ausbildung auf dem Wasser genutzt.

Nach einer gründlichen Einweisung und Knotenkunde an Land ging es für die sechs Teilnehmer in Kleingruppen aufs Wasser. Hierzu wurden die clubeigenen Optimisten (kleinstes Einhandboot für Kinder) und Teenys (kleinstes 2-Personen-Boot für Kinder und Jugendliche) genutzt. Die Ausbildungsinhalte wurden wissbegierig und mit viel Spaß aufgenommen. So machte es den Teilnehmern wenig aus, dass sie am Ende des Tages kleine Hausaufgaben bekamen. Schließlich wollten alle am Ende der Ausbildung auch die anstehende Prüfung mit Bravour meistern – was ihnen schließlich gelang, wie der SWR berichtet. Die Jüngeren sind demnach nun stolze Inhaber des Jüngstenscheins, die Älteren unter ihnen besitzen den Sportsegelschein (ab 14 Jahre). Einen Großteil der neuen Segelscheininhaber kann der SWR außerdem in seinem Verein begrüßen.