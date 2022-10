Schwerer Unfall in Wassenberg​: Polizei sucht Fahrradfahrer und Kind​

Wassenberg Bei dem Unfall am Montag war ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und insbesondere den beiden Menschen, die um ein Haar ebenfalls getroffen worden waren.

Nach dem schweren Verkehrsunfall , der sich am Montagmittag auf der Erkelenzer Straße in Wassenberg ereignet hatte, sucht die Polizei jetzt dringend nach Zeugen. Insbesondere ein Fahrradfahrer und ein Kind werden gesucht, wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat.

Gegen 12.40 Uhr war am Montag ein junger Mann aus Wegberg bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Gladbacher Straße unterwegs gewesen und aus unklarer Ursache auf den linken Gehweg geraten. Dort touchierte sein Auto einen Lichtmast, er fuhr weiter auf dem Gehweg, auf dem sich zu dieser Zeit der besagte Mann mit einem Fahrrad sowie ein Kind befanden. Laut Zeugenaussagen kam es nur äußerst knapp nicht zu einem Zusammenstoß. Anschließend kreuzte der Wagen die Fahrbahn und überfuhr den Randstein des rechtsseitig angelegten Gehwegs. Dort verlor der Fahrer komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr durch ein Buschwerk und kreuzte die Straße Alte Bahn. Schließlich kollidierte er mit einem Metallzaun und mit mehreren geparkten Autos auf dem zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise menschenleeren Parkplatz einer Jugendwohngruppe, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam.

Radioshow mit Steffi Neu in Wassenberg : Make Humor great again

Der Unfallfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei daher nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Außerdem sucht die Polizei den Mann mit dem Fahrrad sowie das Kind, die sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten. Ihre Aussagen sind für die Klärung des Unfallgeschehens besonders wichtig. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg per Telefon unter 02452 9200 entgegen. Hinweise können zudem auch im Internet unter polizei.nrw gegeben werden.