In Ophoven und Birgelen : Bruderschaft verzichtet auf Tanz in den Mai

Bruderschaft verzichtet auf Tanz in den Mai

In Ophoven und Birgelen

Der Marktplatz in Birgelen wird in der Nacht zum 1. Mai leer bleiben. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Die Zeit des Schützenbrauchtums bricht an, ist jedoch in Zeiten von Corona von Verzicht geprägt. Zwei Bruderschaften streichen ihre Mai-Veranstaltungen.

Der Jägerzug der St.-Lambertus-Schützenbruderschaft Birgelen wollte zum Tanz in den Mai für den 30. April, 18 Uhr, auf den Marktplatz einladen. Die Party mit dem Duo Nightlife wurde abgesagt. Bis zum 30. April läuft eine andere Aktion: Beim „frauengedönsrat“ gibt es T-Shirts mit dem Aufdruck „#hsbestrong – Wir sind Birgelen“, zu bestellen per E-Mail an frauen.gedoensrat@web.de (mit Angabe der Größe Männer/Frauen/Kinder). Jedes Shirt kostet 15 Euro, von denen acht Euro gespendet werden für den kleinen Ben. „Auch wenn das Wunder geschehen ist, dass das Medikament freigegeben worden ist, unterstützen wir ihn, die Forschung und betroffene Familien“, heißt es auf der Facebookseite der Bruderschaft.