Wassenberg : Schnitzeljagd in Wassenberg für die Papas von den Engeln

Eine Schnitzeljagd ist an Vatertag in Wassenberg angesetzt. Foto: dpa/Annette Riedl

Wassenberg Mit Spielen, die die Männer an Vatertag an markante Punkte in Wassenberg führen, wollen die „drei Engel für Birgelen“ den Vätern eine Freude machen. Der Rest der Familie ist selbstverständlich auch willkommen.

„Schnitzeljagd ohne Schnitzel 2.0“ – so lautet heute, Donnerstag, 13. Mai, das Motto in Birgelen. Mit anderen Worten: Die drei Engel für Birgelen, Tanja Gohl, Katja Wittner und Kirsten Hanke-Busscher, waren wieder aktiv, um den Vätern etwas Gutes zu tun. Weil die Corona-Pandemie noch nicht an große Zusammenkünfte oder gemeinsames Feiern denken lässt, soll der Himmelfahrtstag in Birgelen aber dennoch wieder zum zünftigen und vor allem coronakonformen Vatertag werden.

Im Klartext heißt das heute: Von 11 bis 14 Uhr findet die Schnitzeljagd für die Papas statt. „Start ist der Marktplatz in Birgelen, dann geht es zum Wasserrad und über den Vorplatz der Fleischerei Zahren wieder zurück zum Marktplatz. Wir haben wieder lustige und kurzweilige Spiele für euch vorbereitet“, verraten die drei Engel voller Vorfreude, dem Dorf und seinen Bewohnern wieder etwas zu bieten, das über den Corona-Frust hinwegtröstet.

Wer mitmachen möchte, muss sich an geltende Regeln halten. Tanja Gohl, Katja Wittner und Kirsten Hanke-Busscher erklären übereinstimmend: „Wer sieht, dass jemand gerade eine Station spielt, hält bitte genügend Abstand – auch, damit wir das Spielutensil für alle weiteren Mitspieler desinfizieren können.“

Wer alle Stationen durchspielen möchte, wird rund eine Stunde für alle Spiele benötigen. Auch wenn die Spiele noch nicht begonnen haben, steht doch jetzt schon fest: Bereits im vergangenen Jahr hat diese Form der Rallye schon für eine Menge Spaß gesorgt – und das solle nun auch wieder so sein.

(back)