Erkelenz : Schnäppchen für Bücherfreunde und Kinderspaß

Kinderprogramm mit Sammy beim Büchermarkt. Foto: Stadt Wassenberg

Erkelenz Ihren dritten Büchermarkt organisiert am Sonntag, 27. Mai, die Stadt Wassenberg gemeinsam mit dem Versandantiquariat Lennartz (DER-PHILO-SOPH) aus Viersen von 11 bis 18 Uhr auf und rund um den Roßtorplatz. An rund 15 einheitlichen, überdachten Ständen darf an diesem Tag in entspannter Atmosphäre gefeilscht, gehandelt und geschmökert werden. Alle Bücherfreunde sind eingeladen, sich mit Lesestoff aus zweiter Hand für kleines Geld einzudecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tausende Bücher vielfältiger Sachgebiete, wie Belletristik, Reiselektüre, Bildbände, Kochbücher, Kinder- und Jugendliteratur, Comics und Science Fiction, Krimis, Ratgeber oder Biografien werden zum Kauf angeboten.

Neben modernen und antiquarischen Druckwerken werden auch Schallplatten und andere Tonträger wie CDs oder DVDs angeboten. Egal ob Rock-, Pop oder klassische Musik, alle Stilrichtungen werden zu finden sein, verspricht die Stadt.

Für die kleinen Besucher gibt es nicht nur Bücher zu kaufen, sondern auch ein interessantes Unterhaltungsprogramm: Ab 13 Uhr kommt Stadtmaskottchen Sammy, der Sämling, auf den Roßtorplatz. Auch zum Kinderschminken sind die jungen Gäste eingeladen, Von 14 bis 16 Uhr lädt Erzählerin Ute Eschweiler ins Märchenzelt, Clown Willi verbreitet Spaß mit ab 16 Uhr Spaß mit Luftballons.



zurück

weiter

Ebenfalls geöffnet ist einen Steinwurf vom Roßtorplatz entfernt die Galerie im Leo-Küppers-Haus an der Roermonder Straße 5 mit Werken des Wassenberger Künstlers und seiner Zeitgenossen sowie die Galerie Noack mit Arbeiten aktueller Künstler schräg gegenüber auf der Roermonder Straße 6. Die Bürgerbücherei Bücherkiste Wassenberg, die ebenfalls im Leo-Küppers-Haus beheimatet ist, ist auch mit einem Verkaufs- und Infostand auf der Roermonder Straße vertreten.

Der Markt findet bei jedem Wetter statt, für das leibliche Wohl sorgen die umliegenden Gastronomiebetriebe.

(RP)