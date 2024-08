30. Schlemmermarkt Wenn Wassenberg zur Genussmeile wird

Wie gut der Schlemmermarkt in diesem Jahr besucht werden würde, damit hätten selbst die Veranstalter nicht gerechnet. In den letzten Jahren machte das Wetter immer wieder ein Strich durch die Rechnung – die sommerlichen Temperaturen in diesem Jahr kamen da zum Start der Wassenberger Kulturveranstaltung wie bestellt. Jansen erklärte bereits am Samstagmittag: „Die letzten beiden Tage waren sehr gut besucht“. Am Donnerstag war die Goldene Schlemmerente, die traditionell seit 1997 auf dem Schlemmermarkt verliehen wird, an Koch und ZDF-Gesicht Sebastian Lege verliehen worden, der mit seinen ausgefallenen Rezepten immer wieder für Staunen in der Genusswelt sorgt. Damit tritt der Fernsehkoch in die Fußstapfen anderer prominenter Preisträger, wie beispielsweise Alfons Schuhbeck, Nelson Müller oder Henning Krautmacher.