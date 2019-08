Schlemmermarkt in Wassenberg : Ente mit Fußball für Christoph Metzelder

Wassenberg In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, Sponsoren und Politiker, darunter NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, begrüßte Bürgermeister Manfred Winkens den neuen Preisträger auf dem gut gefüllten Roßtorplatz.

Mit launigen Worten lobte Rainer Calmund „Metze“, lieferte die Begründung für die Auszeichnung an diesen ehemaligen Profi – und hatte gelegentlich mit einer „Abseitsfalle“ zu kämpfen. Die technischen Probleme der Tonanlage ließen ihn oft in die Leere laufen. Dennoch erfuhren die Gäste viel Wissenswertes über Metzelder. Der ehemalige Profi sei zum einen Genießer und zum anderen eine Persönlichkeit, die den Wert des guten Essens betont, so Calmund. Als Nationalspieler habe er die Kochkünste des Sternekochs Holger Stromberg kennengelernt, bei Real Madrid die Qualität der spanischen Küche erfahren können. Auch gute Hausmannskost wisse er aus seiner Jugend in einer Familie mit drei Brüdern in Haltern am See zu schätzen. Den Wert eines guten Essens und einer warmen Mahlzeit versuche Metzelder in eigenen Projekten Jugendlichen zu vermitteln. In seiner Christoph-Metzelder-Stiftung mit dem Schwerpunkt „Zukunft Jugend“ fördere er 26 Projekte. Unter anderem unterstützt er die Initiative Brotzeit, die das Frühstück in Schulen sichern will. Metzelder, der selbst immer wieder Anspielungen auf eine mögliche Präsidentschaft beim Deutschen Fußballbund mit viel Ironie begegnete, bezeichnete es als große Ehre, in einem Atemzug mit den bekannten Preisträgern der Schlemmerente genannt zu werden. Besonders stolz mache es ihn, dass sein Engagement für gutes Essen bei Kindern und Jugendlichen ausschlaggebend für die Würdigung sei. „Viele Kinder wissen gar nicht, was ein gutes Essen bedeutet.“ Viele gingen hungrig zur Schule oder bekämen nach dem Unterricht keine warme Mahlzeit. Hier setzt Metzelders Engagement an. Er unterstützt über seine Stiftungsarbeit den Zugang dieser Jugendlichen zum guten und richtigen Essen. Er habe gelernt, was es bedeute, ein Essen genießen zu können. Diese Freude möchte er weitergeben.