Wassenberg: Schlaue Köpfe top im Rechen-Wettbewerb

Wassenberg Drei Schüler der Betty-Reis-Gesamtschule zählten jetzt beim Wettbewerb "Känguru der Mathematik" zu den besten Teilnehmern bundesweit: Luca Garcia Ortiz, Alexander Ruhrberg und Linus Gasch.

127 Jungen und Mädchen der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg beteiligten sich am Wettbewerb "Känguru der Mathematik". In der Schule wurden die besten Schüler und Schülerinnen eines jeden Jahrgangs von Schulleiterin Karin Hilgers geehrt. Drei Schüler zählten dabei bundesweit zu den stärksten Rechnern und erzielten erste und zweite Preise.

Wie groß der Erfolg der Betty-Reis-Schüler ist, zeigen auch die Gesamtzahlen des Wettbewerbs. Im Jahr 2018 nahmen daran deutschlandweit fast 12.000 Schulen und nahezu eine Million Schüler teil. Der Wettbewerb wird jährlich an einem "Känguru-Tag" im Frühjahr durchgeführt, weltweit nehmen daran sogar sechs Millionen Jugendliche teil. Ziel des Wettbewerbs ist es, die mathematische Bildung an den Schulen zu unterstützen und die Freude an der Mathematik mit interessanten Aufgaben zu fördern. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 mussten die Schüler 24 Aufgaben lösen, und in 7 bis 10 waren 30 Aufgaben in 75 Minuten zu bearbeiten.