Offenes Singen in der Burg Wassenberg : Schlager, Evergreens und kölsche Lieder zum Mitsingen

Wassenberg Der Quartettverein Myhl lud gemeinsam mit Georg Wimmers zu einem offenen Singen in die Burg Wassenberg ein. Es war eine gelungene Veranstaltung.

„Wer heute nicht mitmacht, isoliert sich“, warnte der Vorsitzende des Myhler Quartettvereins, Norbert Rexing, schmunzelnd das Publikum, das sich im Festsaal der Burg Wassenberg versammelt hatte. Dort stand das erste große Mitsing-Festival des Myhler Quartettvereins gemeinsam mit Georg Wimmers an, der in Beeck im Rahmen des Jahresprogramms des Beecker Heimatvereins regelmäßig Veranstaltungen des offenen Singens leitet. Mit seinem Freund Heinz Schlömer, der das Singen in der Burg am Cajón begleitete, steht er bereits seit 1965 auf der Bühne. Das Konzept überzeugt und so erklangen in Wassenberg ebenfalls Schlager, Evergreens und kölsche Lieder. Die Liedtexte wurden auf eine große Leinwand übertragen, damit alle gemeinsam singen konnten.