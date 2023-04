Freude bei Myhler Leichtathleten Das Klevchen ist runderneuert

Schon einige Jahre ist es her, als die Myhler Leichtathleten die sehr in die Jahre gekommene Anlage in Eigenregie sozusagen in die Hand nahmen. Sie bauten eine Stadioncrossanlage mitten ins kleine Stadion. Doch es musste eine weitere Modernisierung der Anlage her, schließlich ist das Klevchen sogar Leistungsstützpunkt des NRW-Landesverbandes Leichtathletik. Am 7. April 2021 begannen die Arbeiten, die am 18. Oktober 2022 abgeschlossen wurden. 2,4 Millionen Euro flossen für die Baukosten, das Land NRW steuerte Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro hinzu. Eine Begutachtung des zuständigen Prüflabors für Sportstättenbau hatte ergeben, dass eine im Wesentlichen auf die Oberfläche beschränkte Teilsanierung nicht zielführend ist und deutlich umfangreichere Bodenarbeiten zwingend notwendig waren. Wegen ungünstiger Bodenverhältnisse rieten Gutachter, den Unterbau der gesamten Lauffläche zu erneuern. Dabei kam es zu einer unangenehmen Überraschung, als im November 2021 eine Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein kam – die Folge war die größte Evakuierungsmaßnahme in der Geschichte der Stadt Heinsberg nach dem Krieg, denn rund 9000 Menschen mussten am 13. November 2021 vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, ehe der Kampfmittelbeseitigungsdienst den gefährlichen Fund entschärfte.