Karneval in Wassenberg Der Sankhasen-Cup war ein voller Erfolg

An diesem Tag zeigten über 200 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne ihr Können. Garden, Tanzpaare, Tanzmariechen, Tanzmajore und Schautanzgruppen starteten für über 20 Vereine in verschiedenen Altersklassen aus unterschiedlichen Regionen, vom Niederrhein bis in die Eifel und dem ganzen Verbandsgebiet. Turnierleiter Chris Braun ist froh und stolz zugleich, dass sich so viele Starter angemeldet haben. „Dieses Turnier erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das zeigt sich auch darin, dass nach vier Tagen das vorgegebene Limit von 90 Startern erreicht wurde. Die Warteliste war zeitweise mit über 30 Startern befüllt. Unsere Gäste fühlen sich wohl bei uns“, sagte Braun. Stolz sei er auch, wie er sagt, dass es der MKV mit einer so großen Unterstützung von Vereinsmitglieden schafft, solch ein Event auf die Beine zu stellen. Über 60 Mitglieder waren mit der Vorbereitung und Durchführung beschäftigt.