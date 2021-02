Kulturwissenschaftlerin aus Wassenberg : Ruth Seidl engagiert sich für Max Ernst-Museum

Das Max Ernst-Museum hat seinen Sitz in Brühl unweit des dortigen Schlosses. Foto: Paul Eckenroth/dpa

Wassenberg Ruth Seidl, ehemals grüne Landtagsabgeordnete aus Wassenberg, ist in den Stiftungsrat der Stiftung Max Ernst gewählt worden. Das teilen jetzt die Grünen im Landschaftsverband Rheinland mit.

Der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hatte im Verlauf seiner Sitzung auch wichtige Gremien zu besetzen gehabt, in denen der LVR Sitz und Stimme hat. Die Wassenbergerin Ruth Seidl wurde dabei in den Stiftungsrat der Stiftung Max Ernst gewählt.

Das Max Ernst-Museum des Landschaftsverbandes Rheinland in Brühl widmet sich als einziges Museum dem Leben und Werk des in Brühl geborenen und international bekannten Künstlers Max Ernst. Ernst lebte von 1891 bis 1976. Die Stiftung sieht es als ihre Aufgabe, die Werke, Erinnerungsstücke und das Schriftgut des Künstlers zusammenzutragen.

Ruth Seidl, die Kulturwissenschaftlerin, äußerte sich zu ihrer Wahl in den Stiftungsrat: „Max Ernst ist für mich als Maler, Grafiker, Bildhauer, Dichter und Schriftsteller einer der vielseitigsten und faszinierendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Er gilt als als einer der bedeutendsten Vertreter des Surrealismus, und viele seiner Bilder tauchen ein in die Welt des Unbewussten. Seine Kunst war immer auch eine Reaktion auf die politischen Geschehnisse der Zeit: als Expressionist, Dadaist oder als Surrealist. 1933 wird Max Ernst von den Nationalsozialisten verfemt. 1941 flieht er in die Vereinigten Staaten. Vor diesem Hintergrund gilt es, das tradierte Max Ernst Bild immer wieder zu hinterfragen.“