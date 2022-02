Russland-Experte Klaus Eberl aus Wassenberg : „Dieser Krieg hat keinen Rückhalt in der russischen Bevölkerung“

Der Wassenberger Klaus Eberl ist Oberkirchenrat a.D. und zählt zu den Mitbegründern der Initiative Pskow. Foto: Jürgen Laaser

Wassenberg Oberkirchenrat a.D. Klaus Eberl aus Wassenberg hat durch die Initiative Pskow enge Kontakte nach Russland. Seine Bekannten sind in großer Sorge und Verunsicherung.

Von Angelika Hahn

„Was für ein verstörender Schock: Die deutsche Schuld des Zweiten Weltkriegs hat vor dreißig Jahren zum Beginn unseres Engagements in der russischen Stadt Pskow geführt. Und nun erleben wir den schlimmsten Tag seither: Russland überfällt seinerseits ein Land“, sagt Oberkirchenrat a.D. Klaus Eberl. Der Wassenberger ist Vorsitzender der Initiative Pskow (IP) der Evangelischen Kirche im Rheinland und schreibt über das Entsetzen und die Sorge der Engagierten über die Entwicklungen in der Ukraine.

Die Initiative Pskow baut in Russland seit 30 Jahren ein beispielloses Netzwerk zum Wohl geistig behinderter Kinder und Jugendlicher auf. Eberl war schon bei der Gründung Angehöriger der Delegation, die auch das von der deutschen Wehrmacht im Krieg nahezu zerstörte Pskow besuchte, wo er die bedrückende Situation von Familien mit geistig und mehrfach behinderten Kindern hautnah erlebte.

Mit der Evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg brachte Eberl das Heilpädagogische Zentrum (HPZ), eine Förderschule nach westlichem Standard, auf den Weg und regte eine Fach-Zusammenarbeit mit der Rurtal-Förderschule in Oberbruch an – ein Projekt, das russland-weit Aufmerksamkeit erregte.

„Natürlich sind wir in großer Sorge darüber, wie es nun weitergeht“, sagt Eberl. Er denkt an eventuelle Folgen der kommenden Sanktionen, die die finanzielle Förderung der Projekte, aber auch persönliche Kontakte und Visa-Vergaben schwerer machen dürften. Und er hofft natürlich, dass die Vereinsmitglieder jetzt nicht aufgeben und sich fragen, ob sich zivilgesellschaftliches Engagement in Russland noch lohnt.

Im Video-Telefonat mit HPZ-Direktor Andrej Zarjow am Donnerstag, unmittelbar nach Bekanntwerden der Eskalation im Ukraine-Konflikt, hat Eberl versichert, alles dafür zu tun, damit die Zusammenarbeit weitergeht. „Mir und den Aktiven der IP ist wichtig, den Mitarbeitenden vor Ort die Angst zu nehmen und sie wissen zu lassen, dass wir weiter zu ihnen stehen“, betonte Eberl. Ein entsprechendes Statement will er auch auf der Webseite der Initiative veröffentlichen.

Andrej Zarjow, der auch im Expertenrat der Duma (für den Bildungsbereich) sitzt, sei die Sorge und Unsicherheit deutlich anzumerken gewesen. „Natürlich musste er sich mit kritischen Äußerungen am Telefon zum aktuellen Konflikt und zu Putin zurückhalten“, sagt Eberl, denn mit Abhöraktionen sei immer zu rechnen. „Aber aus den langjährigen persönlichen Kontakten weiß ich natürlich, wie er und viele Freunde in Russland denken.“

Eberl legt Wert darauf, zwischen der Putin-Administration und einer Mehrheit im russischen Volk zu unterscheiden, die – da ist er sich sicher - diesen Krieg mit der Ukraine nicht unterstützt: „Bei den vielen Begegnungen mit Menschen aus Russland ist uns nie Hass oder gar Gewaltbereitschaft begegnet. Wir kennen das Land: Dieser Krieg hat keinen Rückhalt in der russischen Bevölkerung.“

Die russischen Demonstrationen gegen den Einmarsch in die Ukraine bestärken Eberl in seiner Einschätzung. „Anders als in China werden Rundfunk und Fernsehen in Russland zwar von staatlicher Propaganda gesteuert, aber das Internet ist frei. Und viele Menschen vor allem aus der allgemein sehr gut ausgebildeten jüngeren Generation in Russland informieren sich mehr dort auf Seiten des Westens als in den Staatsmedien“, weiß Eberl.