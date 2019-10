Komödie des Rurauen-Theatervereins : Geheimer Tunnel als Attraktion

Orsbeck Dass sich das Ensemble des Rurauen-Theatervereins für die Komödie „Am Dorfplatz“ von Sigrid Schilmeier entschieden hat, kommt nicht von ungefähr. In dem Stück gibt es viele Parallelen zum Aufführungsort Orsbeck.

Sie wünschen sich eine Sehenswürdigkeit wie die Burg Wassenberg. Aber damit kann Orsbeck nicht dienen. Immerhin: Hannelore von Grienseisen (gespielt von Monika Matzerath) verweist auf die alte Pfarrkirche St. Martini. Zusammen mit ihren beiden Freundinnen Erika Schuster (Ruth Wientgen) und Renate Bügel (Ellen Gerighausen), die sich zurzeit in ihrer persönlichen Klimakatastrophe befinden, also unter Wechseljahrsbeschwerden leiden, bildet die übereifrige Frau den eigenmächtig agierenden Arbeitskreis Dorferneuerung.

„Am Dorfplatz“ heißt die urkomische Komödie in drei Akten von Sigrid Schilmeier, für die sich das Ensemble des Rurauen-Theatervereins ganz bewusst entschieden hat. Denn es gibt wichtige Parallelen: Auch in Orsbeck steht eine Neugestaltung des Dorfplatzes an. In drei voll besetzten Vorstellungen erzählten die Akteure die fiktive Geschichte des Ortes, der dringend eine Generalsanierung benötigt. Unter der bewährten Leitung von Regisseurin Melanie Thönnißen ging es rund dreieinhalb Stunden lang zur Sache. Dafür verwandelten die Hobbymimen die Mehrzweckhalle der Grundschule vorübergehend in einen Theatersaal.