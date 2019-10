Komödie in Orsbeck : Rurauen-Theater hat mit Komödie Premiere

Orsbeck In drei Aufführungen spielt das Laientheater in Orsbeck die Komödie „Der Dorfplatz“.

Der Rurauen-Theater-Verein fiebert seiner Premiere in der Mehrzweckhalle Orsbeck entgegen: „Am Dorfplatz“, eine Komödie in drei Akten von Sigrid Schilmeier, ist nach intensiven Proben am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, zu sehen (Einlass 19 Uhr; Eintritt: Vorverkauf 9 Euro, Abendkasse 10 Euro; Kartenvorverkauf: Restaurant Hotel „Zur Post“, An St. Martinus 18, Orsbeck; Media Ecke Graf-Gerhardt Straße 33, Wassenberg; Bäckerei Mönius Lambertusstraße 103, Birgelen).