Rurauen-Theater Orsbeck führt erfolgreich die Komödie "Die wilden Weihnachtstriebe" auf

Schon ganz vorweihnachtlich, dabei aber auf keinen Fall besinnlich ging es im Theaterstück „Die wilden Weihnachtstriebe" zu. Das führte erfolgreich das Rurauen-Theater in Orsbeck auf. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

ORSBECK Mit Lichterketten, Adventskalender und frischen Plätzchen hatte der Rurauen-Theaterverein für eine stimmungsvolle Weihnachtskulisse gesorgt.

Draußen herrschen noch immer sommerliche Temperaturen, drinnen befindet sich Familie Knascht im Weihnachtsstress. Die Vorbereitungen für die bevorstehenden Festtage laufen auf Hochtouren. „Die wilden Weihnachtstriebe“ heißt die urkomische Komödie in drei Akten, die Beate Irmisch geschrieben hat und die von den sieben Hobbymimen des Orsbecker Rurauen-Theaters, einer Abteilung des Uschbecker Karnevalsvereins (UKV), jetzt erfolgreich aufgeführt wurde.

Um die zahlreichen Besucher der drei sehr gut besuchten Vorstellungen in der Mehrzweckhalle an der Luchtemberger Straße in Adventsstimmung zu versetzen, verteilte Regisseurin Melanie Thönnißen bei ihrer kurzen Begrüßung zunächst einmal selbst gebackene Weihnachtsplätzchen. Die waren sogar, wie Thönnißen ausdrücklich betonte, mit „guter Butter“ hergestellt worden.