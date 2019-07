Kostenpflichtiger Inhalt: Bekanntheit bis zur Staatsspitze : Architekten aus Wassenberg in China ausgezeichnet

Einem Findling aus der Region nachempfunden ist das von Rongen Architekten konzipierte Siemens Center im Sino-German Ecopark in Qingdao/China. Foto: Rongen Architekten

Wassenberg Rongen Architekten sind in China zu bekannten Botschaftern für hoch energieeffizientes Bauen geworden. Kürzlich wurden Ludwig Rongen und sein Team in Peking ausgezeichnet. Und schon sind neue innovative Projekte in Planung.