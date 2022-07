Rockcity aus Wassenberg mit besonderem Auftritt : Musik hinter Gittern

Birgelen/Heinsberg Die vor sieben Jahren in Wassenberg gegründete Band Rockcity engagiert sich nicht nur musikalisch, sondern auch sozial. Nun führten zwei Auftritte in die Justizvollzugsanstalt Heinsberg.

Es ist erst sieben Jahre her, als in Wassenberg die Band Rockcity gegründet wurde. Doch sie hat sich längst einen Namen in der Region und darüber hinaus gemacht – nicht nur musikalisch, auch wegen des sozialen Engagements, das hinter all‘ der Musik steht.

Marcel Keller zählt zu den Musikern der Band. Er ist seit 2017 übrigens der Vorsitzende des Musikvereins Eintracht Birgelen. Da liegt es auf der Hand, wenn Rockcity das traditionsreiche Waldfest am Hoverberg, das am Vatertag nach drei Jahren wieder gefeiert werden durfte, bereichert. Während dort die Geselligkeit, das gemeinsame Feiern angesagt ist, besucht Rockcity auch Orte, an denen so etwas wie Unbeschwertheit und Freude nicht alltäglich ist. „Rockcity steht für Spaß an der Musik und setzt sich auch für caritative Einrichtungen und Events ein. Wir haben schon mehrfach ohne Gage für soziale Projekte gespielt und nutzen unsere Musik gerne als positive Botschaft, so kam es auch zu der Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt in Heinsberg“, sagt Marcel Keller. Die Band habe sich gefreut, als die JVA auf sie aufmerksam wurde.