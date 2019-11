Niedrigenergiebauweise besticht : Richtfest für die neue Kita in Wassenberg

Richtfest für die neue Kita in Wassenberg

Richtkranz über dem zweiten Johanniter-Kindergarten in Wassenberg. Foto: Johanniter

Wassenberg Knapp fünf Monate nach dem ersten Spatenstich hatte die Investorengemeinschaft Hansen Hano Kita Wassenberg GbR aus Übach-Palenberg als Bauherr zum Richtfest für die zweite Johanniter-Kindertagesstätte zum Forster Weg eingeladen.

Neben Vertretern der Stadt und der Baufirmen waren auch die Johanniter als künftige Betreiber sehr angetan vom Baufortschritt. Der Bau ist von der Vorderansicht her ebenso einladend wie nach hinten heraus. Große Fenster lassen das Licht in die Gruppenräume und erlauben Ausblicke auf Wald und Felder. Das Gebäude entspricht technisch mit Niedrigenergiebauweise und einer Photovoltaikanlage den modernsten Ansprüchen an den Klimaschutz.