Neues Event in Wassenberg : Neues Event-Konzept – Parks und Gärten als kulturelles Erbe darstellen

Mit dem Frühling hält in Wassenberg eine Blüten- und Pflanzenpracht Einzug wie hier im Rosengarten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Gartenpark Wassenberg stellt sich mit einem neuen Event vor: „Rendezvous im Garten“ mit besonderen Führungen heißt es vom 7. bis 9. Juni.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem „Rendezvous im Garten“ möchte das Gartennetz Deutschland eine breite Zielgruppe für die Gartenkultur, Parks und Gärten als kulturelles Erbe begeistern. Das in Frankreich etablierte Format findet bundesweit zum zweiten Mal statt und hat am kommenden Wochenende in Wassenberg Premiere. Dabei erleben Besucher kostenlose Vorträge und Rundgänge.

Die erfolgreiche deutsch-französische Koopera­tion mit Staatsministerin Monika Grütters als Schirmherrin lockte im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Besucher in 100 Gärten bundesweit. Das Gartennetz Deutschland lädt seine über die Mitgliedsinitiativen angeschlossenen Gärten und Parks ein, am „Rendezvous im Garten“ teilzunehmen. Die neue Veranstaltung „Rendezvous im Garten – Tage der Parks und Gärten“ findet vom 7. bis 9. Juni statt. Zugleich ist es eine Weiterentwicklung des bisherigen Tags der Parks und Gärten in nun deutlich größerem und internationalerem Kontext.

Info Aktivitäten starten am Naturparktor Ort Treffpunkt für alle Aktivitäten ist das Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee 16. Die Aktivitäten sind kostenfrei, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilt die Kunst, Kultur, Heimatpflege Wassenberg GmbH mit. Internetseite www.rendez-vous-im-garten.org

Alle Gärten, die über ihre regionalen Netzwerke oder Initiativen dem Gartennetz Deutschland angeschlossen sind, können an der Veranstaltung teilnehmen. So auch der Gartenpark Wassenberg als Mitglied des EGHN Europäischen Gartennetzwerks.

Der Gartenpark Wassenberg beteiligt sich an dem Wochenende mit kostenlosen Führungen und Vorträgen: „Fledermäusen in Wassenberg auf der Spur“ sind Naturfreunde am Freitag, 7. Juni, von 21 bis 23 Uhr beim Vortrag und Rundgang mit dem Diplom-Biologen Michael Straube. „Heimlich, aber nicht unheimlich“ beginnt ein kleiner Vortrag, an den sich ein Rundgang zum Gondel­weiher anschließt. Hier sollen die Tiere in Aktion beob­achtet werden.

Eine Familienführung im Gartenpark Wassenberg steht am Samstag, 8. Juni, von 15 bis 16 Uhr auf dem Programm. Im Mittelpunkt: die Suche der Glücksvögel mit Gästeführerin Therese Wasch. Gemeinsam werden die Glücksvögel im Gartenpark Wassenberg aufgestöbert. Jedes Kind erhält eine Über­raschung im Anschluss an die Rallye.