Bauprojekt im Judenbruch : Regenrückhalteanlage schon abgedeckt

Wassenberg Ende September werden Spaziergänger im Wassenberger Judenbruch wieder ungehindert unterwegs sein können. Auf der Baustelle des neuen Regenrückhaltebeckens laufen derzeit die letzten Arbeiten.

Der Deckel ist drauf, auf dem 20 mal 20 Meter großen Behälter mit 2750 Kubikmeter Fassungsvermögen, der ab sofort bei extremen Niederschlägen Wasser aus der Kanalisation aufnehmen und gedrosselt ins Judenbruch abführen kann, wie Projektleiter Walter Horres jetzt an der Baustelle bei Haus Holland erklärte. Derzeit laufen noch Geländearbeiten. Der Beton ist schon nicht mehr sichtbar, eine ein Meter dicke Bodenschicht bedeckt das Areal. Es handelt sich dabei weitgehend um den für den Bau des Regenrückhaltebeckens abgehobenen ursprünglichen Oberboden, der während der Bauarbeiten in hohen Mieten ringsum aufgeschichtet war.

Weitere Arbeiten laufen derzeit am alten Regenrückhaltebecken unmittelbar nebenan an der Erkelenzer Straße, das erhalten bleibt und mit der neuen Anlage verbunden ist. Am Übergang wird derzeit eine Art Rechen eingebaut, der grobe Stoffe im Abwasser (etwa Papier­rückstände) auffängt. Für die automatisierte Elektrotechnik entsteht noch ein kleines Gebäude neben dem alten Rückhaltebecken.

Ende September gibt Marcus Seiler, Sprecher des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes Eifel-Rur (WVER), als Termin für die endgültige Fertigstellung an. Gerade, so erfahren wir an der Baustelle, waren Vertreter der Stadt Wassenberg und des Forstamtes vor Ort. Wird auf dem von einer steilen Böschung begrenzten Bauwerk bald mit der Aufforstung begonnen? „Hochstämmige Bäume“, erklärt Seiler, „werden auf dem mit nur einem Meter Boden bedeckten Bauwerk nicht mehr wachsen können. Aber im Allgemeinen siedeln sich einheimisches Gehölz und Buschwerk ganz automatisch wieder an, das erledigt die Natur stets recht schnell von allein“, weiß Seiler aus der Erfahrung mit ähnlichen Projekten zu berichten. Nur die Böschung wird speziell eingesät, außerdem werden bis Ende September natürlich die betroffenen Spazierwege wiederhergestellt.