Festkomitee beteiligt Ehrenamtliche am Gewinn : Regenbogen und Dorfladen Effeld erhalten Spenden vom Spargelfest

Karin Dollbaum ( 4. v. l.) und Gabi Beyer (6. v. l.) vom Hospizdienst Regenbogen sowie Willi Jennissen vom Dorfladen Mittendrin (2. v. r.), umringt von Mitgliedern des Festkomitees. Foto: Markus Peggen

Effeld Der Neustart nach Corona-Pause beim Spargelfest in Effeld ist geglückt. In der ausverkauften neuen Party-Arena neben dem Sportplatz feierten Jung und Alt am Vatertag ausgelassen. Traditionell beteiligt das Festkomitee Effelder Spargelfest gemeinnützige Vereine und Organisationen mit einer Spende am Erfolg des Festes.

Bei einer kleinen Feierstunde, die kürzlich stattfand, wurden so 2000 Euro an den Kostenpflichtiger Inhalt Hospizdienst Regenbogen aus Wassenberg und den Effelder Dorfladen Mittendrin zu gleichen Teilen übergeben.

Gabi Beyer und Karin Dollbaum vom Hospizdienst freuten sich sehr über diese Spende und bekräftigten, dass für ihre Arbeit weiterhin Spenden benötigt werden. Denn insbesondere die Aus- und Weiterbildung der rund 80 ehrenamtlichen Helfer sei aufwendig und teuer. Seit rund 20 Jahren begleiten die Ehrenamtlichen des Hospizdienstes Menschen am Ende ihres Lebens, dazu sei inzwischen auch eine Trauerbegleitung dazu gekommen. Dollbaum betonte: „Im Fokus stehen Zuhören und Dasein, viele wollen einfach auch mal mit einem Außenstehenden reden.“ Dazu richteten beide einen Appell an die Gesellschaft: Es wäre schön, wenn der Tod nicht mehr so tabuisiert werde, er gehöre dazu.

Für den Effelder Dorfladen Mittendrin freute sich Willi Jennissen über die Unterstützung. „Der kleine Laden ist ja noch relativ neu, wird aber durchaus gut angenommen“, erklärte er, dennoch sei noch vieles im Auf- oder Umbau. Aktuell machten auch die Kühlgeräte zu schaffen, die im Moment „unfassbar viel Strom ziehen“. Hier müsse man schon über Neuanschaffungen nachdenken.

Für das Festkomitee Kostenpflichtiger Inhalt Effelder Spargelfest dankte Armin Herfs nochmals allen Helferinnen und Helfern, die zur erfolgreichen Neuauflage beigetragen haben. Dabei verriet er mit Blick auf 2023, dass das Festkomitee am neuen Konzept grundsätzlich festhalten wird: „Auflagen und Verordnungen machen es uns als ehrenamtliche Veranstalter immer schwerer, ein solches Fest auf die Beine zu stellen, aber wir steuern es weiter in eine erfolgreiche Zukunft.“ Die Vorbereitungen laufen natürlich bereits auf Hochtouren.

(RP)