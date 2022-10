Pflegeberatung in Wassenberg : Den Senioren helfen und sie beraten

Bürgermeister Marcel Maurer gratuliert Raja Schiffnann zur Eröffnung ihres Seniorenberatungs- und Betreuungsbüros auf der Graf-Gerhard-Straße. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Raja Schiffmann ist examinierte Altenpflegerin, geht nun mit ihrer Pflegeberatung und Seniorenbetreuung neue Wege. Ihr Büro hat sie an der Graf-Gerhard-Straße 10 in Wassenberg eröffnet. Der Bedarf ist groß. Diese Fragen haben Senioren.

In der Pflege hat sie 22 Jahre lang als examinierte Altenpflegerin gearbeitet. „Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem man nicht mehr kann“, sagt Raja Schiffmann. Veränderungen mussten her, die nun in der offiziellen Eröffnung des Büros mündeten, in dem sie künftig Pflegeberatung und Seniorenbetreuung anbieten wird. Das Büro befindet sich in Wassenberg an der Graf-Gerhard-Straße 10.

In den neu gestalteten Räumen hat Raja Schiffmann auch vieles selbst erledigt. Den Boden verlegt zum Beispiel, die Wände gestrichen, für die Einrichtung gesorgt. Sie hat schon lange festgestellt, wie nachgefragt fachlich fundierte Beratungen sind. „Beraten ist viel mehr, als nur zu informieren“, heißt es in dem Informationsflyer, den Raja Schiffmann erstellt hat. Sie erzählt: „Viele Senioren wissen nicht viel über Themen wie Pflegegrade. Auch Angehörige sprechen oft von einem ,Dschungel‘, in dem sie sich nicht zurechtfinden.“ Und: Die Fragen, die die Menschen an Raja Schiffmann richten, haben der Expertin längst gezeigt, „dass oftmals gar nicht bekannt ist, was den betreffenden Menschen zusteht“. Sie nennt als Beispiel Formulare wie spezielle Anträge, die schwer verständlich seien für den Laien.

INFO Unterstützung im Alltag leisten Das Leben in der gewohnten Umgebung erhalten, das Aufrechterhalten der Tagesstrukturen, Unterstützung, Begleitung bei alltäglichen Dingen – dabei will das Büro helfen. Mehr unter www.raja-schiffmann.de.

Raja Schiffmann wurde geprägt von der Corona-Pandemie. Familie und Job – das war schwer miteinander zu vereinbaren, erinnert sich Raja Schiffmann. Sie hat sich weitergebildet und ist nun Pflegeberaterin und Fachwirtin für Gesundheit und Soziales. So ist sie dem, was sie eigentlich gelernt hat, in gewisser Weise noch eng verbunden. „Auch in der Altenpflege erlebt man viel Freude, jedoch auch Schicksalsschläge. Betreuen und zuhören mag ich sehr. Die Geschichten, die alte Menschen erzählen können – das ist so etwas wie die Sahne in der Pflege“, berichtet sie.

Mit den neuen Wegen, die Raja Schiffmann nun geht, fühlt sie sich angekommen. Sie gewinnt auch neue Blicke auf die Wünsche und Bedürfnisse alter Menschen und ihrer Angehörigen. Die Menschen liebevoll zu beraten, das ist das Ziel von Raja Schiffmann. Sie weiß gut, dass die Aufgaben umfangreich sind, denn die Nachfrage steigt rasant. „Sicherlich öffnen auch Hausärzte Wege, auch Krankenkassen können Fragen beantworten, doch richtig in die Tiefe gehen können sie kaum. Raja Schiffmann erinnert sich an das Gespräch mit einem Ehepaar im Seniorenalter. „Es ging um die Ehefrau, ihr Mann pflegt sie, ist aber mittlerweile überlastet. Hier ging es um Hilfe in hauswirtschaftlichen Fragen. Solche Leistungen stehen den Menschen zu“, klärt sie auf. Ohnehin sei dies der Bereich, wo Hilfen gefragt sind. „Die Nachfrage nach der Hauswirtschaft ist enorm groß. Hier will ich die Stelle sein, die Kräfte vermittelt. Darum bin ich auch noch auf der Suche nach Mitarbeitenden.“

Auch die Qualitätssicherung steht auf dem Plan. Das bedeutet: Menschen, die über einen Pflegegrad verfügen, werden regelmäßig überprüft, ob die Pflege noch bedarfsgerecht verläuft. „Die Pflegekassen wollen sicherstellen, dass der Mensch gut versorgt ist“, so Raja Schiffmann, die schon weiter plant. Sie möchte auch ein Seniorencafé in ihrem Büro einrichten. Mit Handarbeiten zum Beispiel. Und eine 24-Stunden-Betreuung als Alternative zum Altenheim sei denkbar.