Neuer Betreuungsdienst in Wassenberg : Das Beste für jeden Bedürftigen herausholen

Wassenberg Die SPD-Fraktionsvorsitzende Raja Schaffmann hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: Mit ihrem Betreuungsdienst für Senioren setzt die Wassenbergerin einen lang gehegten Wunsch in die Tat um.

Raja Schiffmann bietet in ihrem Betreuungsdienst individuelle Pflegeberatung und Seniorenbetreuung für Bedürftige und Angehörige an. Telefon: 02432 48516, E-Mail: schiffmannbetreuung@web.de

Ihre langjährige Erfahrung als Altenpflegerin im Heim und im ambulanten Pflegedienst helfe ihr dabei, bei der Betreuung und Beratung so individuell wie möglich auf die Wünsche der Bedürftigen einzugehen. Zu ihrer Pflegeberatung gehört beispielsweise Unterstützung bei der Beantragung eines Pflegegrades, Hilfe bei der Suche nach geeigneter Tagespflege oder auch die Organisation bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus. In der Seniorenbetreuung bietet Raja Schiffmann Haushaltshilfe, Begleitungen außer Haus und Unterstützung bei finanziellen oder organisatorischen Angelegenheiten an sowie auch einfach Beschäftigung.

„Leider sind viele Senioren sehr einsam, dabei haben sie eine Menge zu erzählen“, so Schiffmann, „bei meiner Arbeit wurde es nie langweilig: Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, dass zu jeder Art der Pflege auch das Zuhören gehört. Dabei gewinnt man auch für sich selbst viel dazu“. Ihr sei es wichtig, zu den Bedürftigen eine Beziehung aufzubauen, auch wenn die Arbeit dadurch emotionaler werde – schließlich werden die Senioren in der Regel bis zum Ende begleitet. Ihre Selbstständigkeit möchte Raja Schiffmann ausbauen und mehrere Mitarbeitende einstellen, aktuell ist sie außerdem auf der Suche nach einem barrierefreien Büro im Wassenberger Zentrum.

Um bessere Beschäftigungen für Senioren anzubieten, schwebt ihr darüber hinaus ein eigenes Café vor, dass sich so mit ihrer Arbeit kombinieren lassen könnte. Angesichts der überlasteten Altenheime und Pflegedienste ist sie sich sicher, mit der Selbstständigkeit den richtigen Weg eingeschlagen zu haben: „Die Pflege ist meine große Leidenschaft und man erfährt so viel Dankbarkeit, dass das Kraft für alle möglichen Hürden gibt“, erklärt sie, „andere Kollegen haben mich zuerst für verrückt gehalten, dass ich mir noch so viel zutraue und trotz der anderen Arbeiten die Selbstständigkeit beginne. Aber ich habe noch viel Energie, die ich in meinem Betreuungsdienst weitergeben möchte“.