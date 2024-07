Raderlebnistag in Wassenberg Neues Konzept per Fahrrad erkunden

Inzwischen ist es eine Tradition, die in der Region nicht mehr wegzudenken ist: Jahr für Jahr steigen tausende Menschen an einem Sommersonntag in den Sattel, um an einem der größten Radsportereignisse in Deutschland teilzunehmen. Rund 35.000 Teilnehmende wurden im vergangenen Jahr beim Niederrheinischen Radwandertag gezählt. Mit der Stadt Wassenberg beteiligen sich insgesamt 62 Städte und Gemeinden am Niederrhein und in der benachbarten Niederlande am 30. Niederrheinischen Radwandertag. Dieses beachtliche Jubiläum haben die Veranstalter zum Anlass genommen, dem Event eine umfangreiche Frischekur zu spendieren. „Nach 30 Jahren war eine Neuausrichtung des Formats notwendig, um weiterhin erfolgreich in die Zukunft radeln zu können“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH.