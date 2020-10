Chorleitung für Myhl gesucht : Quartettverein macht sich Gedanken über seine Zukunft

Wassenberg Myhler Traditionschor geht durch eine schwierige Zeit. Er sucht nach jüngeren Mitgliedern und einer neuen Leitung. Fördermitgliedschaften könnten die Finanzierung der Ausgaben unterstützen.

Natürlich schlagen auch Ausgaben für Noten und musikalisches Begleitmaterial zu Buche. Da alle Kosten kaum aus den Mitgliedsbeiträgen getragen werden könnten, schlug Wesendahl die Einführung eines Systems von Fördermitglied­schaften vor, das sich an die Freunde des Vereins und an die Einwohner der Region wendet, denen der Erhalt des Chores als Bereicherung der kulturellen Landschaft am Herzen liegt.