Quartettverein Myhl Mitsingkonzert mit Georg Wimmers in Wassenberg

Die Veranstaltung ist für alle Altersgruppen geeignet. Empfohlen wird, die Karten schon im Voraus zu erwerben, da das Mitsingkonzert auf der Burg Wassenberg erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein wird. Karten zum Preis von zehn Euro sind an diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: im Naturparktor Wassenberg am Pontorsonplatz, im Restaurant Burg Wassenberg by Savio, Media Ecke GbR/von Kannen/Scheeren in Wassenberg, bei den Sängern des Quartettvereins Myhl sowie per Mail unter kartenbestellung@quartettverein-myhl.de. Restkarten gibt es auch an der Abendkasse, heißt es in der Einladung.