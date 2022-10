Mitsing-Festival beim Quartettverein Myhl : Chor lässt Schlager und mehr aufleben

Der Beecker Georg Wimmers und sein Bühnenpartner Heinz Schlömer (hinten links) hatten das Publikum im Festsaal der Burg Wassenberg von der ersten Minute an abgeholt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Mit dem Mitsingfestival scheint der Quartettverein Myhl wohl den Nerv des Publikums getroffen zu haben. Und wenn dann noch Georg Wimmers am Start ist, ist ein Abend voller Witz und Begeisterung zu erwarten.

Ein enthusiastischer Chor erklang stimmgewaltig über den Dächern Wassenbergs. Bereits zum zweiten Mal veranstaltete nämlich der Quartettverein 1927 Myhl sein Mitsing-Festival und lud sein singfreudiges Publikum in den Saal der altehrwürdigen Burg Wassenberg ein.

Kein Geringerer als Georg Wimmers, bekannt unter anderem als langjähriger Chorleiter der „Beecker Spatzen“ und ehemaliger Schulleiter der Grundschule Am Beeckbach in Wegberg-Beeck, führte das singbegeisterte Publikum mit ganz viel Witz und einer guten Portion Entertainment durch den munteren Gesangsabend. Er begleitete den Gesang mit seiner Gitarre, währenddessen sein Freund Heinz Schlömer das Caj‘on bediente.

Info Weihnachtskonzert am 11. Dezember Chor & More, so begrüßt der Quartettverein die Besucherinnen und Besucher seiner Homepage. Aktuell bereiten sich die Sänger auf das Weihnachtskonzert am 11. Dezember vor. Wer mitsingen möchte, meldet sich für mehr Details bei Norbert Rexing, Telefon 0171 2131321.

Damit alle im Publikum begeistert und selbstsicher mitsingen konnten, stellten die Veranstalter die Liedtexte auf einer großen Leinwand zur Verfügung. So ertönten Stimmen aus dem Saal, die da voller Inbrunst zum Beginn der Veranstaltung des Myhler Quartettvereins „Komm wir singen. Komm wir singen. Komm wir singen mit alle Mann!“ von und gemeinsam mit Georg Wimmers trällerten. „So schön habe ich das noch nie von einer Gruppe gehört, die dieses Lied nicht kannte“, lobte Wimmers das Publikum.

Im Verlaufe des Festivalabends sang der bebende Saal Schlager, Evergreens, Kölsche Lieder bis hin zu Fahrten- und Volksliedern aus der noch immer sehr bekannten Mundorgel. Bei Hits wie „Michaela“ von Bata Illic ertönten vorfreudige Rufe aus dem Publikum oder Evergreens wie „Yesterday“ von den Beetles sorgten für Gänsehautmomente und Melancholie auf der Burg. Georg Wimmers traf den Musikgeschmack der Gäste. „Hello Mary Lou“ von Ricky Nelson konnte der Saal ohne jegliche Textzugabe von der Leinwand singen.

Doch wer meint, dass die Besucherinnen und Besucher den lauen Herbstabend lang stumpf die Lieder vor sich hinsangen, der hat weit gefehlt. Georg Wimmers – ganz in seinem musikalischen Element – peppte die Energie mit Gesangsaufgaben, wie geschlechter- oder altersgetrenntem Gesang innerhalb der Songs auf und steigerte so den Spaßfaktor mit Witz und zahlreichen Lachern.

Auch den Quartettverein Myhl stellte der bekannte Chorleiter und Sänger auf die Probe und gab diesem durch kleine Gesangseinlagen, die Möglichkeit zu zeigen, was in ihm steckt. So leitete Georg Wimmers den großen Chor voller positiver Energie, Abwechslung und Elan. Noch als die Gäste den Saal für die Pause verließen sangen einige begeisterte Hobby-Sängerinnen und Hobby-Sänger ihre Ohrwürmer mit.

„Singen hält gesund. Es ist erwiesen, dass es der Psyche hilft und darüber hinaus die Stimmung aufheitert“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Myhler Quartettvereins Björn Tribukait. Er und der Vereinsvorsitzende Norbert Rexing freuen sich und sind stolz, was ihr Gesangsverein zum zweiten Mal auf die Beine gestellt hat. „Wir haben das im Jahr 2019 schon mal gemacht und sind damals überrollt worden. Damit hatten wir nicht gerechnet“, berichtete Norbert Rexing voller Begeisterung. „Der Raum war gerappelt voll“, führte Björn Tribukait weiter aus.

Und so freute sich der Verein, auch in diesem Jahr wieder über sein sehr gut besuchtes Konzert. „Es ist toll, dass die Leute trotz Corona gekommen sind. Viele haben Angst und wir haben auch lange darüber diskutiert“, bekannte Norbert Rexing nachdenklich. Auch während der langen Zeit der Lockdowns blieb der über 30 Mitglieder starke männliche Chor kreativ und versuchte, die Gemeinschaft innerhalb der geltenden Sicherheitsregeln durch Wanderungen oder Fahrradausflügen am Leben zu erhalten. Nach den beiden vergangenen schwierigen Jahren steht jedoch besonders eines im Vordergrund: „Die Leute sollen endlich wieder eine Menge Spaß haben, und wir hoffen auf eine gute Stimmung“, sagte Björn Tribukait hoffnungsvoll.

Genau das traf dann schließlich auch ein: Ein mitklatschendes, wippendes und emotional bewegtes Publikum sang gemeinsam mit dem Quartettverein, Georg Wimmers und Heinz Schlömer bis in die Abendstunden hinein. Außerdem verköstigte die Burg Wassenberg by Savio die Sängerinnen und Sänger mit kühlen Getränken und Suppe.