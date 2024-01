Aus dem Wassenberger Stadtrat Warum die Finanzplanung derzeit besonders schwer fällt

Was den Haushalt (und dessen Planung) des Jahres 2023 betrifft, so kalkuliert die Stadt erneut mit einer Verbesserung des Jahresüberschusses, der voraussichtlich in einer Größenordnung ausfällt, die mit rund 1,962 Millionen Euro ausgewiesen wird. Verantwortlich dafür sind deutlich gestiegene Gewerbesteuererträge. „Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist hingegen nach aktuellem Stand eine deutliche Reduzierung festzustellen. Gerade diese beiden Positionen sind in ihrer Entwicklung aber auch durch die aktuellen Krisenlagen weiterhin erheblich risikobehaftet und schwierig einzuschätzen“, schreibt Kämmerer Marcel Winkens im Quartalsbericht. Weiter heißt es: „Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten erfolgen im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung von Mehraufwendungen in den entsprechenden Bereichen, insbesondere im Bereich der Leistungen für Geflüchtete.