Heimatverein Wassenberg unterstützt Aktion Pützchensverein Birgelen pflanzt Traubeneichen

Am Birgelener Pützchen rödelten die Mitglieder des Pützchenvereins. Acht helfende Paar Hände gruben Löcher und schlugen Holzpfosten ein. So manch ein Spaziergänger wunderte sich über das rege Gewusel im Wald rund um die Wallfahrtskapelle und fragte sich, was die Männer dort samt Schippe, Leiter und anderem Werkzeug treiben. Doch bei genauerem Beobachten wird klar: Hier werden neue Bäume gepflanzt.