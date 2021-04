Beliebte Wallfahrtsstätte in Birgelen : Pützchenssonntag am 2. Mai

Wassenberg Eine Anmeldung zur Traditionsveranstaltung ist unbedingt notwendig. Menschen von nah und fern pilgern normalerweise zu der beliebten Wallfahrtsstätte.

Die Heilige Messe soll am Birgelener Pützchen um 10.15 Uhr beginnen. Die eigentliche Prozession, die sonst von der Birgelener Kirche St. Lambertus bis zum Birgelener Pützchen führt, wird definitiv nicht stattfinden können, heißt es. Um 15 Uhr soll dann die Marienfeier mit Propst Markus Bruns beginnen – ebenfalls am Birgelener Pützchen. Die Pfarrei teilt dazu mit, dass wegen der Einhaltung aktueller Corona-Bestimmungen eine Anmeldung zur Teilnahme wichtig und unerlässlich ist. Mehr Informationen dazu gibt es im Pfarrbüro von St. Lambertus Birgelen, das unter der Telefonnummer 02432 2173 erreichbar ist. Das Birgelener Pfarrbüro ist erreichbar dienstags in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr und freitags von 15 bis 16 Uhr. Dort werden auch die Anmeldungen entgegengenommen. Und: Die Pfarrei St. Marien Wassenberg macht darauf aufmerksam, dass die Gläubigen eventuelle kurzfristige Änderungen des Programms für den Birgelener Pützchenssonntag am 2. Mai auch den Aushängen entnehmen sollen.