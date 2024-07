Projektwoche an der Betty-Reis-Gesamtschule Für jeden was dabei

Die ProWo ist eben „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“, wie unser Schulleiter Ludger Hermann treffend beschreibt. Während Lotte also an ihrer eigenen Version des vitruvianischen Menschen arbeitet, vereint Jasmins Werk die Fächer Bio, Chemie und Physik. Und das gefällt unserem Schulleiter so gut, dass er es sich am Liebsten in sein Büro hängen würde. Ein viel größeres Kompliment kann es wohl nicht geben – die Bilder werden aber dennoch den frisch renovierten Trakt schmücken, in dem es bislang dasselbe Problem gibt wie in unserem Oberstufen-Gebäude. Trotzdem habe ich mich dort immer zu Hause gefühlt, auch wenn es stellenweise etwas ranzig war. Nach der Projektwoche sieht es viel bunter aus, richtig metaphorisch.