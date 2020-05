Kostenpflichtiger Inhalt: Premium-Wanderweg "Rode Beek" in Wassenberg : Wandererlebnis in Wasserwelten

Einzigartige Wasserlandschaften, Bruchwälder und Moorgebiete prägen den Premium-Wanderweg „Rode Beek“. Foto: Michael Heckers

Wassenberg Der Premium-Wanderweg Rode Beek führt an Flüssen, Seen, Mühlen, Wäldern und Wiesen entlang. Er bietet die Gelegenheit, sich bei vielfältigen Ausblicken an der frischen Luft zu erholen.