In der Grundschule am Burgberg : Kleine Forscher vor großem Publikum

In der Grundschule am Burgberg

Wassenberg Die Grundschule Am Burgberg hatte wieder zum Präsentationstag geladen. Und wieder gab es viele spannende Themen.

Die Frage ist zwar simpel, aber dennoch nicht leicht zu beantworten: „Was interessiert mich, was die anderen, also meine Zuhörer?“, fragte Jutta Mauczok, die Schulleiterin der Wassenberger Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg in die Runde. Daher zollte sie ihren Schülerinnen und Schülern Respekt, dass sie diesen Spagat geschafft und somit ihr Publikum begeistert haben.

Sie sind gerade mal im ersten Schuljahr und beweisen schon großen Eifer. Adriana, Julian, Karolina und Clara waren ganz aufgeregt, nachdem sie den Vortragsraum betreten hatten. Kein Wunder: Nicht nur ihre Eltern, Großeltern und Geschwister zählten zum aufmerksame Publikum, auch ihre Lehrer gesellten sich hinzu, um dem zuzuhören, was die Kinder im nun ablaufenden Halbjahr erforscht hatten. „Die Erst- und Zweitklässler generieren ihr Wissen aus Büchern. Bei den Dritt- und Viertklässlern stammt das Wissen zusätzlich auch aus Internetrecherche“, erklärte Lehrerin Pia Hartmann, als Erstklässlerin Adriana eine Menge über Tiere im Zoo erzählte. Was niemand wusste: Adriana würde im Nachgang pfiffige Fragen stellen, um festzustellen, ob ihr Publikum auch gut zugehört hatte. Ganz knifflig wurde es dabei, denn teilweise brauchte es schon etwas Zeit, weil die Zuhörer angestrengt nachdachten. Eins war aber jedem Kind gewiss: Jede Schülerin, jeder Schüler erhielt eine Menge Applaus, denn letztlich ging es nicht nur um die Vorträge an sich, unterm Strich zeigte sich die ganze Arbeit auch darin, dass jeder für eine anständige Präsentation gesorgt hatte. So wurden die Themen dank großer Kreativität noch viel anschaulicher und spannender. So sagte später auch Schulleiterin Jutta Mauczok begeistert: „Das ist ja wie im Hörsaal hier.“