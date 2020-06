Praktikantin infiziert : Corona-Fall in einer Klasse der Grundschule Myhl

Eine Reihentestung findet am Mittwoch, 24. Juni, auch in der Turnhalle der Grundschule Myhl statt. Hier ist eine Klasse im Fokus. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wassenberg In Ratheim hat am Freitag eine ganze Schule geschlossen, weil ein Kind infiziert war. Eine Klasse der Grundschule Myhl ging am Dienstag ebenfalls in Quarantäne: eine Praktikantin war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Jetzt ist auch die Grundschule Myhl von einem Corona-Fall betroffen. Doris Wingertszahn, kommissarische Schulleiterin, informierte die Eltern, dass alle Kinder und Mitarbeiter aus einer Klasse sofort nach Hause in Quarantäne gehen sollten. „Eine Praktikantin hatte Kontakt zu Infizierten im häuslichen Umfeld und ist selbst positiv getestet“, so Wingertszahn. Wegen der strikten Klassentrennung schließt nicht die ganze Schule. Das mobile Testzentrum steht am Mittwoch an der Turnhalle, um 19 Schüler, zwei Lehrkräfte und Betreuungskräfte zu testen.

In Hückelhoven haben sich erneut acht Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In der Stadt gab es nach der Statistik des Gesundheitsamtes am Dienstag (9 Uhr) 30 aktuell positiv Getestete. In den vergangenen neun Tagen hat es in Hückelhoven 26 neue Corona-Fälle gegeben. In Erkelenz (3), Wassenberg und Wegberg (je 2) blieben die Zahlen hingegen stabil, insgesamt sind in den vier Städten des nördlichen Kreises damit 37 Menschen nachweislich infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt aktuell bei acht Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

(gala/cpas)