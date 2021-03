Einsatz in Wassenberg : Polizei zieht Schrottlaster gleich zweimal aus Verkehr

Diesen maroden Lkw zogen die Beamten in Wassenberg aus dem Verkehr. Foto: Polizei Heinsberg

Wassenberg (cpas) Bereits in der vergangenen Woche hat die Polizei auf der Packeniusstraße in Wassenberg gleich zweimal einen uneinsichtigen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war der offensichtlich überladene Lastwagen den Beamten aufgefallen.

Die Überprüfung auf einer Waage ergab ein um mehr als 30 Prozent überschrittenes Gesamtgewicht, zudem war die Ladung mangelhaft gesichert. „Außerdem transportierte der Fahrer eine nicht unerhebliche Menge Gefahrgut, bei deren Transport zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich gewesen wären“, teilt die Polizei mit.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten weitere Mängel fest. Die Frontscheibe war durchstoßen und gerissen. Die Bordwand zwischen Fahrerkabine und Laderaum war an mehreren Stellen gebrochen. Die Polizisten fertigten eine Anzeige gegen den Fahrer. Ihm droht ein erhebliches Bußgeld. Außerdem untersagten sie ihm die Weiterfahrt, bis die überschüssige Ladung abgeladen und die Mängel beseitigt wurden.