Bundespolizei in Wassenberg : Polizei nimmt 37-Jährigen an der Grenze in Rothenbach fest

Polizei nimmt 37-Jährigen an der Grenze in Rothenbach fest

An der deutsch-niederländischen Grenze in Wassenberg-Rothenbach wurde ein 37 Jahre alter Mann festgenommen. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Wassenberg Der Mann wurde wegen eines Betäubungsmittelvergehens per Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei fand bei dem 37-Jährigen Marihuana.

Die Bundespolizei hat am Montagabend an der deutsch-niederländischen Landesgrenze bei Wassenberg-Rothenbach einen 37 Jahre alten Mann festgenommen. Das geht aus einer Mitteilung der Bundespolizei hervor.

Nach der Festnahme hat die Bundespolizei sein Fahrzeug durchsucht. Dabei fanden die Beamten noch eine kleinere Menge an Marihuana. Sie beschlagnahmten die geringe Menge an Betäubungsmitteln und brachten den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige. Danach wurde der Mann in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von dort wird er nach Angaben der Bundespolizei zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die zuständige Justizvollzugsanstalt gebracht.