Pogromgedenken in Wassenberg Zeitzeugen erinnern sich an dunkles Kapitel

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüstete das nationalsozialistische Regime reichsweit über 1400 Synagogen. Karl Lieck ist sieben Jahre alt gewesen, als seine Lehrerin mit ihrer ersten Klasse am 10. November 1938 zu der Synagoge in Wassenberg ging. Die Kinder sahen das jüdische Gotteshaus zerstört im Schatten des Burgberges liegen, beschreibt der Zeitzeuge den zahlreichen und andächtigen Anwesenden seine Erinnerung detailreich. Um diese Nacht der systematischen Verfolgung, Zerstörung und Rassenhetze der Jüdinnen und Juden nicht zu vergessen, fand zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht eine Gedenkfeier in Wassenberg statt. Das Gedenken unter dem Motto „Niemals vergessen – Erinnerung wachhalten“ organisierten der Heimatverein Wassenberg sowie die Betty-Reis Gesamtschule und die Stadt auf dem Synagogenplatz. Dort, wo einst die Synagoge stand.