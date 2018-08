"Picasso" Oberbruch bald in Burg Wassenberg

Restaurant „Picasso“ zieht in die Burg Wassenberg ein

Wassenberg Jörg Savio zieht mit seinem Oberbrucher Restaurant Picasso in die Burg.

(aha) Das Oberbrucher Restaurant „Picasso“, seit etlichen Jahren Stammgast beim Wassenberger Schlemmer-Markt, hatte diesmal eine besondere Neuigkeit parat. Per Faltblatt verkündete es den Besuchern den Umzug in die Burg Wassenberg Mitte November. Die Burg wird von der neuen Inhaber-Familie Willemsem derzeit bekanntlich umfassend renoviert. Jetzt war die Pächtersuche erfolgreich. Mit Jörg Savio, der als Partner Antonio Ferreira einbezieht, eröffnet ein Gastronom das neue Burgrestaurant, der „die Burg“ bereits gut kennt. Unter der langjährigen Inhaberfamilie Soltisek war Savio etliche Jahre dort Restaurantleiter und Assistent der Geschäftsführung.

„Es freut mich besonders, meine ehemaligen Burgkolleginnen Kerstin Fried (Restaurantleitung) und Ruth Neumann (Serviceleitung) mit im Boot zu haben“, betont Savio in seiner Mitteilung, die auch hervorhebt, dass das Restaurant in der Burg weitaus mehr Plätze als heute an der Oberbrucher Deichstraße anbieten wird: À la carte-Restaurant, Wintergarten und Bistro mit rund 100 Plätzen und den unterteilbaren Festsaal mit 180 Plätzen.