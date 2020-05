Übersicht für das Erkelenzer Land : Gottesdienste zum Hochfest Pfingsten in den Gemeinden

Gottesdienste zu Pfingsten finden unter bestimmten Voraussetzungen, wie beispielsweise mit Abstandsregelungen, statt. Foto: Hedwig Klein

Erkelenzer Land Das Hochfest Pfingsten wird in den katholischen und evangelischen Gemeinden gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie gelten allerdings zum Teil bestimmte Regeln, wie beispielsweise eine vorherige Anmeldung. Wir liefern eine Übersicht der Gottesdienste.

Wassenberg In der Pfarrei St. Marien werden folgende Gottesdienste gefeiert: Samstag, 17.30 Uhr St. Johann Baptist Myhl, 17.30 Uhr St. Mariä Himmelfahrt Ophoven, 19 Uhr St. Lambertus Birgelen und St. Mariä Himmelfahrt Oberstadt; Pfingstsonntag 9 Uhr St Martin Orsbeck, 10.15 Uhr Herz-Jesu Kirche Effeld und St. Mariä Himmelfahrt Oberstadt, 11.30 und 18 Uhr St. Georg Unterstadt; Pfingstmontag 10.15 Uhr an der Hl. Geist Kapelle Orsbeck (unter Vorbehalt), 19 Uhr St. Johann Baptist Myhl. Evangelische Gottesdienste sind Samstag, 17 Uhr, in der Kreuzkirche, 18 Uhr in der Erlöserkirche, Pfingstsonntag 9.30 Uhr Kreuzkirche, 10.45 Uhr Erlöserkirche (anmelden bis Freitag 10 Uhr per E-Mail gemeindebuero@ev-kirche-wassenberg.de) oder im Gemeindebüro unter 02432 2142). Das ökumenische Pfingsttreffen am Pfingstmontag wird erst 2021 wieder gefeiert.

Erkelenz Vorabendmessen zu Pfingsten sind am Samstag, 30. Mai, um 17 Uhr in St. Valentin Venrath und St. Pauli Bekehrung Lövenich, um 18.30 Uhr in St. Stephanus Golkrath und St. Cosmas und Damian Holzweiler; Pfingstsonntag sind Messen um 9.30 Uhr in Venrath und Holzweiler, um 11 Uhr in Golkrath, Lövenich und Hetzerath (dort auch um 18 Uhr). Pfingstmontag sind Messen um 9.30 in Venrath und Holzweiler, um 11 Uhr in Golkrath, Lövenich und Hetzerath. In der evangelischen Kirchengemeinde finden bis zum 7. Juni einschließlich keine Gottesdienste statt.



Hückelhoven Für die Gottesdienste in St. Lambertus wird um Anmeldung gebeten unter 02433 981420. Vorabendgottesdienst ist am Samstag, 19 Uhr, in St. Leonhard Hilfarth. Sonntag werden Gottesdienste gefeiert um 9 Uhr in St. Gereon Brachelen und St. Lambertus Hückelhoven, um 11 Uhr in Ratheim, und um 18 Uhr beginnt der Jugendgottesdienst „Power Point“ (Zugangsbeschränkung) in St. Lambertus. Pfingstmontag: 9 Uhr Rurich, 11 Uhr St. Lambertus und St. Stephanus Kleingaldbach. Einen ökumenischen Gottesdienst feiern die Hückelhovener am Pfingstmontag, 1. Juni, in der Trinitatiskirche in Hilfarth um 18 Uhr mit anschließender Begegnung. In der evangelischen Denkmalkirche sind Gottesdienste am Samstag, 30. Mai, 19 Uhr (Taizégottesdienst) und Pfingstsonntag 10.30 Uhr (Anmeldung bis Freitag im Gemeindebüro, 02433 85927).