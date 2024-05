Jetzt anmelden Pfarrei St. Marien Wassenberg plant Wallfahrt im Mai

Die Pfarrei Sankt Marien Wassenberg bietet am Dienstag, 14. Mai, Start um 9 Uhr, Parkplatz Am Neumarkt, eine Wallfahrt zum Kloster in Bochum-Stiepel und später zum Mariendom nach Velbert-Neviges mit geistlicher Begleitung an. Darauf macht die Pfarrei aufmerksam.